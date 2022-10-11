В Пензе школьники померились чувством юмора на фестивале КВН

11.10.2022 | 20:29

За кулисами киноконцертного зала «Пенза» стоял гул. Это школьники собирались с духом перед выходом на сцену, где им предстояло шутить на разные темы. «Клуб веселых и находчивых» принимает в свою дружную семью юных артистов.

«У нас фестиваль Пензенской областной юниор-лиги КВН, которая с этого года стала официальным отделением Всероссийской юниор-лиги КВН. Это большое событие. Мы в сентябре ездили в Анапу, возили команду «Набор слов» школы № 20, чтобы показать уровень подготовки к КВН в нашем регионе, и получили там официальный статус, что теперь возлагает на нас определенные обязанности», - рассказал директор официальной лиги КВН «Сура» Михаил Кичатов.

14 команд готовились к этому событию, после уроков писали сценарии, репетировали. И вот настал их звездный час.

Если раньше в школьном КВН участвовали ребята из Пензы и трех районов области, то теперь география значительно расширилась.

В рамках фестиваля команды готовили лишь один номер - приветствие. Обладателем Гран-при стали ребята из школы № 74 Пензы.