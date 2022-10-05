В Пензе владелец КамАЗа ответит рублем за грязь на колесах

05.10.2022 | 15:21

На улице Антонова в Пензе тяжелая техника - большегруз КамАЗ - вынесла грязь со строительного объекта на проезжую часть.

Этот факт в среду, 5 октября, зафиксировала администрация Железнодорожного района Пензы.

Сотрудники полиции возбудили административное производство на владельца самосвала, допустившего нарушение.

«Согласно статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» за загрязнение проезжей части граждане заплатят от 5 000 до 10 000 рублей, должностные лица - 25 000 рублей, а юридическим лицам грозит штраф в сумме 300 000 рублей», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.