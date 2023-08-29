Житель Городищенского района задавил знакомого КамАЗом

29.08.2023 | 10:44

64-летнего жителя Городищенского района обвиняют в смерти 63-летнего знакомого. Мужчина задавил его КамАЗом.

Это случилось вечером 12 августа в поле недалеко от села Верхняя Елюзань. Местный житель управлял грузовой машиной и по неосторожности наехал на своего знакомого, который в этот момент находился рядом.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По данному факту завели уголовное дело. Водителю предъявили обвинение, с которым он согласился.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - добавила Татьяна Махницкая.