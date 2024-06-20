На окраине Пензы огонь охватил мусоровоз

20.06.2024 | 12:38

В четверг, 20 июня, в Пензе пламя охватило мусоровоз КамАЗ с краном-манипулятором. Инцидент произошел в 2-м Вологодском проезде (микрорайон Веселовка).

Запись предоставил порталу PenzaInform.ru читатель. На ней видно, что пламя выбивается снизу в месте сцепления кузова с кабиной.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что, по предварительной информации, в КамАЗе загорелся мусор.

«Подразделения работают на месте», - добавили в пресс-службе ведомства.

Почти год назад, в июле 2023-го, на выезде из Пензы со стороны поселка Монтажного на трассе М-5 произошел аналогичный случай. Огонь сначала уничтожил кабину мусоровоза, а затем перекинулся на кузов.