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Происшествия

На окраине Пензы огонь охватил мусоровоз

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В четверг, 20 июня, в Пензе пламя охватило мусоровоз КамАЗ с краном-манипулятором. Инцидент произошел в 2-м Вологодском проезде (микрорайон Веселовка).

Запись предоставил порталу PenzaInform.ru читатель. На ней видно, что пламя выбивается снизу в месте сцепления кузова с кабиной.

На окраине Пензы огонь охватил мусоровоз

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что, по предварительной информации, в КамАЗе загорелся мусор.

«Подразделения работают на месте», - добавили в пресс-службе ведомства.

Почти год назад, в июле 2023-го, на выезде из Пензы со стороны поселка Монтажного на трассе М-5 произошел аналогичный случай. Огонь сначала уничтожил кабину мусоровоза, а затем перекинулся на кузов.

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