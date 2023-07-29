В Городищенском районе столкнулись ВАЗ и КамАЗ, погибла женщина

29.07.2023 | 11:36

Утром субботы, 29 июля, в Городищенском районе случилось смертельное ДТП.

Фото с места происшествия опубликованы в Сети. На них видно, что большегруз лежит на правом боку, а легковой автомобиль превратился в груду металла.

«Ст. Чаадаевка, примерно в 9:00» , - обозначил автор место и время съемки.

Подробности сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на 704-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2105 и КамАЗ, который затем опрокинулся.

«Пятеркой» управляла женщина 1986 года рождения. Она скончалась на месте происшествия. 65-летний водитель КамАЗа доставлен в больницу, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.