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Из жизни

Пензячку поразил слой пыли в маршрутке № 39

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Состояние маршруток в Пензе вызывает нарекания у горожан. Речь идет о том, что во многих из них пыльно и грязно.

Читательница телеграм-канала PenzaInform.ru поделилась впечатлениями о поездке в среду, 2 августа, в маршрутке № 39.

«Грязно. Очень неприятно. Окна маршрутки, дверь - в слое пыли. С утра местами был дождь, но ехала в 10 утра. В летней, светлой одежде очень рискованно находиться в таком транспорте», - рассказала пензячка.

Она приложила к сообщению фотографии, сделанные в салоне маршрутки. На них запечатлен грязный пол и слой пыли у окон.

Горожане в комментариях разделили ее негодование. «Чистота должна быть везде. И в маршрутке, и в троллейбусе, и в автобусе. Мы же не свиньи, хотя и в свинарниках убирают!», «Увы, для пензенских маршруток обычное состояние(( На мойке они точно не бывают», - написали люди.

«Вообще есть нормы для санитарного состояния общественного транспорта, так можно и заразить людей, но у нас маршрутки просто приносят прибыль хозяевам», - подвел итог один из пензенцев.

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