В Пензе захватчиков городской земли будут искать с помощью квадрокоптера

30.09.2022 | 11:18

В Пензе для осуществления муниципального земельного контроля будут использовать аэросъемку. Об этом мэр Александр Басенко заявил на сессии гордумы в пятницу, 30 сентября.

«Управление градостроительства и архитектуры прорабатывает договор на квадрокоптер, чтобы делать съемку города. Дополнительное финансирование не потребуется, мы справляемся в рамках тех доведенных лимитов, которые есть», - отметил он.

Ожидаемый эффект Басенко описал так: «Мы наведем порядок с объектами недвижимости и земельными участками, что позволит более полно получать платежи по земельному, имущественному налогам, разобраться с теми участками, которые самовольно захвачены и за которые никто вообще ничего не платит городу».

В заключение он подчеркнул, что работа в этом направлении планомерно ведется и сейчас, продолжать планируют с привлечением современных технических средств.