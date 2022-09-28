В Пензе к теплу подключен почти весь микрорайон ГПЗ-24

28.09.2022 | 10:33

В среду, 28 сентября, министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин рассказал о том, как проходит старт отопительного сезона в Пензе.

За два дня, с 26-го числа, запустили 72 источника тепла, это 82% от их общего числа.

Ресурс поступает в 44 школы, 56 детских садов, 36 медицинских учреждений, в том числе во все стационары, в 17 объектов культуры, 12 спортивных сооружений, 776 жилых домов (29%).

«Практически полностью включен район ГПЗ», - уточнил Михаил Панюхин.

По его мнению, этот сезон может пройти более спокойно, чем предыдущий, за счет масштабных работ по ремонту сетей, однако никогда нельзя забывать про человеческий фактор.