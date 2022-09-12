В Пензенской области общее число случаев COVID приблизилось к 200 000

12.09.2022 | 13:12

В Пензенской области на понедельник, 12 сентября, общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 199 934.

За сутки зарегистрировали 548 заразившихся. 48 пациентов госпитализировали.

Больше всего случаев инфекции выявили в Пензе (325), Городищенском (62), Каменском (55), Кузнецком (37) и Белинском (30) районах.

Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Никольский (9 новых пациентов), Шемышейский (8) районы, ЗАТО Заречный (8), Пачелмский (5), Неверкинский (3), Мокшанский, Башмаковский, Пензенский, Сердобский, Сосновоборский, Тамалинский (по 1) районы.

За минувшие 24 часа медики выписали 362 пациента и зарегистрировали две новые смерти от коронавирусной пневмонии.

Итого выздоровевших - 188 737, умерших - 6 049, сообщили в региональном оперативном штабе.