В 2022 году сотрудники «РКС-Пенза» устранили более 3 000 засоров

09.09.2022 | 14:55

ООО «Горводоканал» осуществляет не только централизованное водоснабжение потребителей города Пензы, но и водоотведение.

Ежедневно сотрудники компании занимаются ремонтом, профилактическими чистками и устранением засоров. За восемь месяцев 2022 года сотрудники предприятия устранили более 3 000 засоров канализации. Чаще всего их причиной становится то, что жильцы домов предпочитают бросать мусор и пищевые отходы в раковину или унитаз, а не в ведро для отходов.

Пользователи коммунальных благ должны осознавать: если бытовой мусор ушел в смыв, это резко повышает вероятность засора и ставит под угрозу исправность канализации. Из-за накопленного хлама канализационные стоки рано или поздно переполнят трубопровод и затопят не только отдельно взятую квартиру, но и соседние.

Необходимо отметить, что за состояние сетей внутри домов отвечают управляющие компании. Если жители сталкиваются с тем, что канализационные стоки затапливают подвал, то причина такой ситуации - неисправное внутридомовое оборудование. Никакие проблемы на квартальных сетях не могут стать причиной подтопления домов, если домовые сети обслуживаются правильно.

Причина как домовых, так и наружных засоров одна - нарушение правил эксплуатации канализации. Нельзя спускать в раковину и унитаз любые нерастворимые и биологически не разлагаемые предметы и вещества.

В период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией еще одной причиной засоров становятся медицинские маски и перчатки, попадающие в унитаз. На выпуске из дома мусор скапливается, происходит засор, рано или поздно канализация перестает работать.

Несмотря на это, «РКС-Пенза» в ежедневном режиме обеспечивает бесперебойную работу системы водоотведения. Однако главное условие поддержания нормального функционирования системы канализации - соблюдение правил эксплуатации всеми ее пользователями.

Что ни в коем случае нельзя спускать в канализацию:

- влажные салфетки и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро и ни в коем случае не смывать в унитаз;

- жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро;

- пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т. д.;

- средства контрацепции;

- подгузники;

- тряпки (даже самые маленькие);

- бумагу;

- строительный и бытовой мусор;

- гранулы для кошачьих лотков;

- лекарства.

«Уважаемые абоненты! Просим вас особенно бережно обращаться с общим имуществом, ценить и уважать труд специалистов, благополучие соседей», - обращаются к горожанам в «РКС-Пенза».

Если засор все же произошел, необходимо перекрыть воду в квартире и незамедлительно сообщить в управляющую компанию и аварийно-диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» по телефону 8 (8412) 32-13-50.