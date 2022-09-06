Общество

В Пензе за сутки зарегистрировали 361 пациента с коронавирусом

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В Пензенской области второй раз за сентябрь суточный прирост пациентов с коронавирусом превысил 400.

Информацию на вторник, 6 сентября, обнародовал региональный оперативный штаб.

За сутки в области выявили 442 заразившихся коронавирусом. Ранее показатель выше 400 (439) зарегистрировали 2 сентября.

В суточную статистику вошли Пенза (361 новый пациент), Кузнецкий (21), Каменский (13), Сердобский (11) районы. Менее 10 случаев инфекции подтвердилось в ЗАТО Заречный (8), Лопатинском, Пензенском (по 6), Бессоновском (5), Камешкирском, Неверкинском, Пачелмском, Шемышейском (по 2), Белинском, Лунинском, Сосновоборском (по 1) районах.

Госпитализировали 21 пациента.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердилось 196 820 случаев COVID-19.

За сутки медики выписали 453 человека, новых смертей от коронавирусной пневмонии не зарегистрировано.

Итого выздоровевших - 186 309, умерших - 6 042.

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Гость||

Когда намордники введут?При таких цифрах прежние годы все уже одевали?

Гость||

Пора налог на ковид вводить.

Гость||

Правильно если ввести налог на ковид, то болеть ковидом будет невыгодно и все выздоровят.

Гость||

Гость писал(a):

Правильно если ввести налог на ковид, то болеть ковидом будет невыгодно и все выздоровят.
Именно так.

Гость||

А еще налог можно дополнить огромным штрафом. Все вам подсказывать надо.

Гость||

Кто там в "намордниках" опять ходить хочет? Неужели нет примеров среди знакомых, которые и маски носили, и прочие меры предосторожности соблюдали, и всё равно переболели, возможно даже не раз? Ни от чего вас маски не спасут, если иммунитет сам по себе слабый.

Гость||

А еще налог можно дополнить огромным штрафом. Все вам подсказывать надо.

И тариф поднять.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всего с начала эпидемии в регионе
Это когда же и кто объявлял эпидемию в Пензенской области? Этот сайт распространяет фейки? А прокуратура опять ничего не видит?

Гость||

Гость писал(a):

А еще налог можно дополнить огромным штрафом. Все вам подсказывать надо.

И тариф поднять.

Гость писал(a):
А еще налог можно дополнить огромным штрафом. Все вам подсказывать надо.

И тариф поднять.

Какой еще тариф? Ты хотя бы знаешь что это слово обозначает?


Имя: Гость
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