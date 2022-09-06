В Пензе за сутки зарегистрировали 361 пациента с коронавирусом

06.09.2022 | 13:13

В Пензенской области второй раз за сентябрь суточный прирост пациентов с коронавирусом превысил 400.

Информацию на вторник, 6 сентября, обнародовал региональный оперативный штаб.

За сутки в области выявили 442 заразившихся коронавирусом. Ранее показатель выше 400 (439) зарегистрировали 2 сентября.

В суточную статистику вошли Пенза (361 новый пациент), Кузнецкий (21), Каменский (13), Сердобский (11) районы. Менее 10 случаев инфекции подтвердилось в ЗАТО Заречный (8), Лопатинском, Пензенском (по 6), Бессоновском (5), Камешкирском, Неверкинском, Пачелмском, Шемышейском (по 2), Белинском, Лунинском, Сосновоборском (по 1) районах.

Госпитализировали 21 пациента.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердилось 196 820 случаев COVID-19.

За сутки медики выписали 453 человека, новых смертей от коронавирусной пневмонии не зарегистрировано.

Итого выздоровевших - 186 309, умерших - 6 042.