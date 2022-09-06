Пензенцам объяснили, нужен ли тест на COVID перед госпитализацией

06.09.2022 | 11:47

Жители Пензенской области жалуются, что в некоторых случаях их заставляют сдать тест на коронавирусную инфекцию перед плановой госпитализацией. Причем за свой счет.

Как объяснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе ОМС Капитал МС, такое требование неправомерно. Перед плановой госпитализацией медицинская организация за свой счет делает пациенту тест на коронавирус. Это требуется не во всех случаях.

Проверят на инфекцию тех, у кого простудное заболевание неясной этиологии, пациентов, которых лечат от COVID-19, чтобы оценить эффективность терапии. Также тест нужен для более точного выявления возбудителя, если диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился.

Во всех перечисленных случаях тестирование бесплатное. Направление на процедуру выдается терапевтом, который проводит осмотр перед плановой госпитализацией.

«Даже в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 требование для всех пациентов при плановой госпитализации предоставлять результаты теста незаконно», - подчеркнули специалисты.

Если госпитализация экстренная, то процедура также является бесплатной. При этом наличие положительного теста на инфекцию не может являться основанием для отказа в медицинской помощи.

В случае если у пензенца потребовали пройти тестирование на коронавирус за его счет, человек может обратиться в свою страховую медицинскую организацию (название указано на полисе). Тогда страховой представитель свяжется с медучреждением для решения проблемы.

«Если же проведение тестирования уже оплачено самостоятельно, страховая медицинская организация на основе жалобы пациента организует проведение экспертизы», - пояснили специалисты.

Страховые компании проводят проверки в больницах, где зафиксировали нарушения требований бесплатного тестирования на коронавирус, накладывают на учреждения финансовые санкции.