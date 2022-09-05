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Общество

В Пензенской области за сутки выявили почти 400 случаев COVID-19

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В Пензенской области за сутки прибавилось еще 398 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе.

4-го числа подтвердилось 376 случаев инфекции, 3-го - 388.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (+175 заразившихся), Белинский (32), Каменский (30), Кузнецкий (26), Мокшанский и Сердобский (по 19), Никольский (18), Башмаковский, Иссинский (по 14), Тамалинский (11) районы.

Менее 10 случаев выявили в ЗАТО Заречный (8), Пензенском (7), Лопатинском (6), Неверкинском (4), Камешкирском, Пачелмском (по 3), Бековском, Городищенском, Шемышейском (по 2), Бессоновском, Колышлейском, Лунинском (по 1) районах.

Госпитализировано 24 человека.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердилось 196 378 случаев коронавируса.

За сутки медики выписали 243 пациента и зарегистрировали две новые смерти.

Итого выздоровевших - 185 856, умерших - 6 042, добавили в оперативном штабе.

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Гость||

И чё и чё?

Гость||

Подскажите,а за ковид медработникам доплачивает?

Гость||

Заболело 400, умерло 2. Смертность 0,5 процента.

Гость||

каждый день про эту простуду пишут. интересно, а количество "апчхи" когда считать будут?

Гость||

Траншеи под могилы зря хотели рыть?

Гость||

Когда всех прививать начнут?


Имя: Гость
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