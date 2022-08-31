В Городе Спутнике закрыли летний сезон

31.08.2022 | 16:53

«Это было ярко» - так можно сказать про любой из сезонов летних мероприятий в Городе Спутнике. Но минувший выдался на редкость заметным.

Спутнику исполнилось 15 лет. И как раз в этот момент в расписание сезона вернулись масштабные допандемийные события.

Национальные колоритные праздники «Сабантуй» и «Шумбрат» напомнили о дружбе народов, международные фестивали «Канитель» и «Толстопятый» показали, какие традиции берегут мастера со всех концов страны, «Перспектива» продемонстрировала сильный дух пензенской молодежи, а семейные спортивные состязания доказали сплоченность детей и родителей. Жители 40-тысячного Спутника показали петербургским звездам, как умеют «зажигать», а потом именитые пиротехники по-настоящему зажгли небо над Спутником в день его рождения.

Спутник радовал каждые выходные. И будет радовать дальше.

Официально сезон летних мероприятий завершился в Спутнике в последние выходные августа, но это не значит, что мероприятий в этом году больше не будет. Следите за обновлением афиши на сайте penza-sputnik.ru.