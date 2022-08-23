Банк «Кузнецкий» продолжает акцию «Бонус к пенсии»

23.08.2022 | 12:13

Банк «Кузнецкий» в рамках акции «Бонус к пенсии» дополнительно начисляет 2 000 рублей на счет клиентам при переводе пенсии в финансовое учреждение.

Для участия в акции необходимо оформить социальную карту «Мир» до 30 сентября 2022 года (включительно) в любом офисе банка и дождаться зачисления первой пенсионной выплаты. Вознаграждение в 2 000 рублей поступит не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем первого зачисления пенсии.

Клиенты, получающие пенсию на социальную карту банка «Кузнецкий», имеют ряд преимуществ:

- бесплатное обслуживание;

- начисление 4% годовых на остаток ежемесячно;

- оплата ЖКУ через «kuzbank-онлайн» без комиссии;

- кешбэк по акциям платежной системы «Мир».

Для пенсионеров в банке разработаны и действуют специальные пенсионные вклады с удобными условиями и выгодными процентными ставками.

Более подробную информацию можно получить в офисе банка, на сайте kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.