Пензенцам рассказали о перспективах троллейбусного движения

19.08.2022 | 09:04

Информацию о том, как троллейбусное движение будет развиваться в ближайшее время, предоставили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

Ранее в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило обращение одного из читателей. «В Пензе не так давно ездили два новых пробных троллейбуса, какова их дальнейшая судьба?» - поинтересовался житель города. Вопрос был перенаправлен в профильное ведомство.

Что стало с конкретными машинами, чиновники не ответили, но обрисовали перспективы этого вида транспорта в целом.

«Учитывая развитую инфраструктуру троллейбусного хозяйства, правительством Пензенской области принято решение о необходимости развития троллейбусной инфраструктуры. При формировании новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации специалистам указано на необходимость сохранения развития троллейбусного движения», - пояснил в ответ врио министра цифрового развития, транспорта и связи Руслан Чикин.

В 2022 году планируется приобрести около 30 троллейбусов с автономным ходом, в 2023-м - еще 50. В Засечном намерены построить транспортно-пересадочный узел с функционалом троллейбусного депо и контактную сеть.

«Электротранспорт является обязательной составляющей в транспортном обеспечении города, что связано с его высокой провозной способностью, меньшей себестоимостью перевозок и минимальным влиянием на экологическую ситуацию», - подчеркнул Руслан Чикин.

Еще в апреле для региона собирались купить не 80, а 200 троллейбусов. Однако аппетиты пришлось умерить.

«Указанные планы формируются в соответствии с условиями заявки Пензенской области на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита. При этом регион зависим от складывающихся экономических условий, конъюнктуры рынка, цен производителей пассажирского подвижного состава, меняющихся условий его приобретения и поставки, участия перевозчиков в обновлении парка техники, технологических условий ее эксплуатации и т. д.», - объяснили тогда чиновники.