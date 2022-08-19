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Общество

Пензенцам рассказали о перспективах троллейбусного движения

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Информацию о том, как троллейбусное движение будет развиваться в ближайшее время, предоставили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

Ранее в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило обращение одного из читателей. «В Пензе не так давно ездили два новых пробных троллейбуса, какова их дальнейшая судьба?» - поинтересовался житель города. Вопрос был перенаправлен в профильное ведомство.

Что стало с конкретными машинами, чиновники не ответили, но обрисовали перспективы этого вида транспорта в целом.

«Учитывая развитую инфраструктуру троллейбусного хозяйства, правительством Пензенской области принято решение о необходимости развития троллейбусной инфраструктуры. При формировании новой маршрутной сети Пензенской городской агломерации специалистам указано на необходимость сохранения развития троллейбусного движения», - пояснил в ответ врио министра цифрового развития, транспорта и связи Руслан Чикин.

В 2022 году планируется приобрести около 30 троллейбусов с автономным ходом, в 2023-м - еще 50. В Засечном намерены построить транспортно-пересадочный узел с функционалом троллейбусного депо и контактную сеть.

«Электротранспорт является обязательной составляющей в транспортном обеспечении города, что связано с его высокой провозной способностью, меньшей себестоимостью перевозок и минимальным влиянием на экологическую ситуацию», - подчеркнул Руслан Чикин.

Еще в апреле для региона собирались купить не 80, а 200 троллейбусов. Однако аппетиты пришлось умерить.

«Указанные планы формируются в соответствии с условиями заявки Пензенской области на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита. При этом регион зависим от складывающихся экономических условий, конъюнктуры рынка, цен производителей пассажирского подвижного состава, меняющихся условий его приобретения и поставки, участия перевозчиков в обновлении парка техники, технологических условий ее эксплуатации и т. д.», - объяснили тогда чиновники.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

И ведь приобретут, но из-за отсутствия инфраструктуры тралики уедут в другой регион. Так надо.

Гость||

Надеюсь, ОБЪЯСНИЛИ?

Гость||

Сделайте троллейбус в Ахуны. Скоро ещё Акварель достроят, вообще невозможно будет из-за пробок.

Гость||

Да Пензе 80 трагиков, за глаза. На 7 маршруте, самом востребованным от силы 10 троллейбусов на маршруте. Сейчас общее количество троллейбусов на всех маршрутах от силы 20-25. Куда поедут остальные? Если только протянут линию в засечное, в ахуны, да и в зарю пора уже общественный транспорт пустить нормальный, а не как сейчас скотовозки ездят.

Гость||

Всего троллейбусов в будни на маршрутах - 52 троллейбуса,а на 7 маршруте- 23 троллейбуса

Гость||

Ходит молва, что все тяговые подстанции под Васиной роднёй.

Гость||

Итог как всегда одна вода!конкретики нет!Вы там держитесь!Самое простое и важно когда транспорт проект публично представят для ознакомления что там питерские транспортники навояли?А учли маршруточное опг,а учли мнение жителей по маршрутам?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2022 году планируется приобрести около 30 троллейбусов с автономным ходом, в 2023-м - еще 50. В Засечном намерены построить транспортно-пересадочный узел с функционалом троллейбусного депо и контактную сеть.
На Заречный денег не хватило?За чем его затащили в какую то Пензенскую агломирацию?А как же бессоновский район?Или это так для красоты?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Указанные планы формируются в соответствии с условиями заявки Пензенской области на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита. При этом регион зависим от складывающихся экономических условий, конъюнктуры рынка, цен производителей пассажирского подвижного состава, меняющихся условий его приобретения и поставки, участия перевозчиков в обновлении парка техники, технологических условий ее эксплуатации и т. д.», - объяснили тогда чиновники.
А кому объяснили?Много разных слов озвучено и это значит можно не работать и не чего не делать?

Гость||

Только после этих обещаний была проверка в депо, по результатам которой выявили, что нам новые троллейбусы не нужны. Почему об этом молчат??? Потому что потом выделенные деньги на троллейбусы молча спишут на автобусы, как это было с 54 маршрутом. Печально всё это! Экологичный транспорт нужен городу!

Гость||

Как вы купите тралики в частную компанию? Или как они будут ездить по частной контактной сети? Че будете аренду платить? Кормушку всем городом кормить будем

Гость||

Из Москвы даром давали - не надо, а закупить это же весьма хороший распил.

Гость||

Опять списанные откуда-то притащут,как автобусы, о которых недавно отрапортовали, что пополнили автобусный парк ( как всегда, списанной рухлядью).Позорище, какие в городе троллейбусы-ржавая рухлядь с 80-х годов,и синие более-менее куда-то все поисчезали. Позор Пензе

Гость||

дел нет и не будет,одно словоблудие......

Имя: Гость
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