Олег Ягов о строительстве школы в Спутнике: Я поражен результатами

11.08.2022 | 09:13

Новая школа в Спутнике на 2 425 мест станет крупнейшей в Приволжском федеральном округе.

Для жителей микрорайона самое важное то, что она решит проблему второй смены в уже действующей школе имени Лермонтова.

Неудивительно, что строительство социального объекта находится под пристальным вниманием руководства региона. На днях стройку проинспектировал первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Честно говоря, я поражен результатами. До последнего не верил, что за такое короткое время можно поставить коробку, параллельно вести отделочные работы, утепление фасадов, установку пластиковых окон. Мы все крайне заинтересованы, чтобы как можно скорее сдать школу в эксплуатацию. Надеемся, что уже в следующем году дети пойдут сюда учиться», - поделился Олег Ягов.

Также чиновник высоко оценил работу холдинга «Термодом» по застройке микрорайона Город Спутник.

«Рафик Анверович Ибрагимов вкладывает огромные средства в инфраструктуру. Недавно слышал отзывы людей, которые впервые оказались здесь: они говорят, что теперь и в Турцию незачем ехать. Насыщенная программа выходных дней превратила Спутник в отдельную страну, где людям интересно, где о них заботятся», - подчеркнул первый зампред правительства Пензенской области.