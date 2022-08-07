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Общество

На 15%: собрать ребенка в школу выйдет дороже, чем в прошлом году

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Пензенским родителям, которые готовят детей к новому учебному году, придется потратить на школьные принадлежности в среднем на 15% больше прежнего.

Набор первоклассника (если не включать в него технику и одежду) обойдется примерно в 7,5 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».

Подорожание коснулось школьной и спортивной формы, обуви, их стоимость повысилась на 5-20%, канцелярских товаров - на 20-30%.

«Каждый второй покупатель планирует потратить на сборы ребенка в школу от 10 000 рублей до 30 000 рублей. В 2021 году максимальный показатель ожиданий был на уровне 20 000 рублей», - отмечает «Коммерсантъ».

Если включить в набор школьника технику (смартфон, ноутбук), то затраты превысят 50 000 рублей.

В 2021 году в Пензенской области набор первоклассника-мальчика оценили в среднем в 18 206 рублей. Собрать первоклассницу выходило дороже - 23 021 рубль.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ну-ка,ну-ка, с этого места поподробней, кто конкретно нам благодарен???

Гость||

Гость писал(a):

Ну-ка,ну-ка, с этого места поподробней, кто конкретно нам благодарен???
Постоянные зрители федеральных телеканов рукоплещут.

Гость||

15.29 Кто это мы? Ты кроме как строчить на диване, не можешь ничего и кто конкретно и за что тебе благодарен? Клоун!

Гость||

Рывок, грит нам нужен, скачок грит, своих, грит не бросаем

Имя: Гость
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