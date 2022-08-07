На 15%: собрать ребенка в школу выйдет дороже, чем в прошлом году

07.08.2022 | 15:21

Пензенским родителям, которые готовят детей к новому учебному году, придется потратить на школьные принадлежности в среднем на 15% больше прежнего.

Набор первоклассника (если не включать в него технику и одежду) обойдется примерно в 7,5 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».

Подорожание коснулось школьной и спортивной формы, обуви, их стоимость повысилась на 5-20%, канцелярских товаров - на 20-30%.

«Каждый второй покупатель планирует потратить на сборы ребенка в школу от 10 000 рублей до 30 000 рублей. В 2021 году максимальный показатель ожиданий был на уровне 20 000 рублей», - отмечает «Коммерсантъ».

Если включить в набор школьника технику (смартфон, ноутбук), то затраты превысят 50 000 рублей.

В 2021 году в Пензенской области набор первоклассника-мальчика оценили в среднем в 18 206 рублей. Собрать первоклассницу выходило дороже - 23 021 рубль.