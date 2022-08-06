Матери школьницы ответили, должна ли она сдавать деньги на бойлер

06.08.2022 | 12:46

В пятницу, 5 августа, на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» к нему обратилась жительница Сердобского района Оксана И.

«У нас дочка идет в 1-й класс. Директор через учителя просит, чтобы родители купили бойлер в класс, чтобы у детей была горячая вода. Напишите, пожалуйста, обязаны ли родители сдавать на бойлер деньги?» - задала она вопрос главе региона.

Ответ от имени правительства Пензенской области появился на следующий день, 6-го числа.

«Родители, конечно, могут оказывать только добровольную помощь организации, приобретая самостоятельно, без привлечения сотрудников учреждения. При оказании благотворительной помощи составляются соответствующие документы, имущество закрепляется за учреждением. Вы вправе не оказывать никакую благотворительную помощь организации», - говорится в нем.

Также отмечается, что учебному учреждению, о котором идет речь, из муниципального бюджета выделены деньги на текущий ремонт, в том числе горячего водоснабжения.

«Руководители и педагогические работники образовательных организаций Сердобского района неоднократно предупреждены об ответственности за незаконный сбор средств на создание условий по обучению и воспитанию детей», - подчеркивается в ответе.