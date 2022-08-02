Общество

В Пензенском районе сменился прокурор

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На должность прокурора Пензенского района назначен советник юстиции Алексей Шугуров. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ.

Алексей Шугуров родился в 1986 году в селе Злобинка Кузнецкого района. Он получил высшее юридическое образование и в июле 2008-го поступил на работу в прокуратуру Пензенской области.

«Состоял в должностях помощника прокурора Иссинского района, помощника прокурора Пензенского района, заместителя прокурора Никольского района, заместителя прокурора Ленинского района г. Пензы, Каменского межрайонного прокурора», - сообщили в прокуратуре области.

Прокурор региона поощрял Шугурова за примерное исполнение служебных обязанностей.

Новый прокурор Пензенского района женат и воспитывает двух несовершеннолетних детей.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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Гость||

Опять Сашка. Назначите ему замом Пашку)))

Гость||

Натурал?

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