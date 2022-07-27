Акция ЕР «Собери ребенка в школу» впервые пройдет на Донбассе

27.07.2022 | 15:19

Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» помощь получают ребята из малообеспеченных и многодетных семей.

В этом году партия распространит акцию на Донбасс и освобожденные территории, сообщила замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова в ходе гуманитарной миссии в ЛНР.

Первую партию школьных комплектов - рюкзаки и канцелярские принадлежности - передали детям народной республики представительницы женского комитета ЕР и активисты «Молодой гвардии Единой России» на встрече в Краснодоне. Их раздадут в том числе детям погибших военных, пишет ER.ru.

«До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. И мы прекрасно понимаем, что для мам и бабушек сейчас очень важной заботой и задачей является подготовка детей. Нужно все успеть, найти, купить. А с учетом того, что ситуация в народных республиках сейчас крайне непростая, задача усложняется. Потому в этом году мы проводим акцию «Собери ребенка в школу» не только в регионах России, но и на Донбассе. Сегодня мы привезли первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам», - рассказала Дарья Лантратова.

Как сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, молодогвардейцы вместе с московским отделением «Единой России» уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза.

«Сбор помощи организован в наших отделениях по всей стране. Желающих помочь очень много. Доставка будет осуществляться каждые две недели вместе с нашими волонтерами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», - пояснил Антон Демидов.

В Пензенской области, как рассказала региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Екатерина Бурматова, ежегодно депутаты всех уровней присоединяются к акции «Собери ребенка в школу».

Так, заместитель председателя Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков уже вручил 40 рюкзаков школьникам и устроил для них веселый праздник с играми и конкурсами.

«В рамках мероприятия в малообеспеченные, многодетные семьи для школьников и тем детям, кто оказался в трудной жизненной ситуации, передаются в зависимости от их потребностей ранцы, рюкзаки, канцелярские принадлежности, одежда, обувь. А в этом году помощь получат еще и дети вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения региона.

Практика показывает, что подобные благотворительные акции всегда положительно воспринимаются людьми и не теряют своей актуальности. Внимание к проблемам семей должно быть постоянным, поскольку речь идет о создании комфортных и современных условий для воспитания и развития детей, а также их обучения», - отметила Екатерина Бурматова.