Нацпроект «БКД»: в Пензенской области продолжается ремонт дорог

26.07.2022 | 17:16

В 2022 году в Пензенской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 130 объектов (133,35 км полотна). На реализацию этих мероприятий выделено 2 млрд 504 млн 500 тыс. рублей.

В целом по региону 33 участка уже приведены в должное состояние, 68 находятся в работе. Таким образом, охвачен 101 объект (77% общего числа).

Конкретно в Пензе в 2022-м отремонтируют 101 объект (55,3 км). 25 участков уже готовы, на 49 ведутся работы. На дороги в областном центре направлено 952 млн 980 тыс. рублей. В рамках «БКД» должны улучшить дорожную инфраструктуру на 94 улицах, в список попали как автомагистрали, так и объекты в частном секторе.

К примеру, сейчас работы ведутся на улице Кирова: специалисты устанавливают бортовой камень, канализационные люки, укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Ремонт должен завершиться до 15 августа.

На улице Измайлова (от остановки «Автоколонна № 1546» до дома № 55) укладывают нижний слой дорожной одежды, на улице Совхоз-техникум устанавливают бортовой камень, на Старо-Черкасской приводят в нормативное состояние люки смотровых колодцев, на улице Новоселовка в Терновке занимаются верхним слоем покрытия.

В Заречном, которому выделено 40 млн рублей на 5 объектов (3,5 км дорог, а также восстановление светофора), все мероприятия завершены.

В Пензенском районе восстановлению подлежат 2 объекта в Засечном, 2 - в Богословке и 1 - в Золотаревке. На эти цели направлено 37 млн 840 тыс. рублей. Сейчас работы ведутся на 3 участках. В целом в нормативное состояние приведут 2,5 км дорог.

Оставшуюся сумму (1 млрд 289 млн 300 тыс. рублей) заложили на дороги регионального значения, включая улицу 40 лет Октября, техготовность которой сейчас составляет 72%. В списке - 15 объектов, на 3 из них все необходимое уже сделано, на 12 - работы продолжаются.

«Большое внимание уделено мероприятиям по безопасности дорожного движения: выполняются устройство и модернизация светофоров (18 шт.), установка и восстановление дорожных знаков (232 шт.), устройство искусственного освещения типа «кососвет» (7 шт.), пешеходных ограждений (7 200 погонных метров), искусственных неровностей на дорогах (6 шт.), камер фотовидеофиксации (14 шт.), тротуаров (20 200 кв. м), установка пункта весогабаритного контроля (1 шт.)», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства.

Кроме того, ведется восстановление четырех мостов, находившихся в аварийном или предаварийном состоянии: в Пензе (через реку Мойку на улице Батайской), Кузнецке (на улице Свердлова), Кузнецком районе (путепровод на подъезде к Кузнецку с восточной стороны) и Нижнеломовском (через реку Ломовку в селе Пешая Слобода) районах. Два из них (в Пензе и Кузнецке) будут сданы в эксплуатацию уже в 2022 году.

К 2024-му планируется привести в нормативный вид 20 мостовых сооружений (576 погонных метров).

Качество выполнения работ ежедневно строго контролируют, подчеркнули в минстрое. Выявленные замечания устраняются в рамках гарантийных обязательств. За исполнением следит и губернатор Олег Мельниченко.

После проведения всех работ в 2022 году планируется достичь следующих показателей:

- увеличение доли автодорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии до 65,8% (2 481,3 км);

- увеличение доли автодорог агломерации (Пенза, Заречный и Пензенский район) в нормативном состоянии до 75,09% (773 км).

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе планируют восстановить еще 130 объектов (90 км): 97 - в Пензе, 12 - в Заречном, 5 - в Пензенском районе, 16 - в других муниципальных образованиях области. В настоящее время по 32% из них уже заключены контракты.