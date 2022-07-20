Общество

Жители дома на улице Титова почти неделю мучаются без воды

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Выйти из подъезда, не замочив ног, невозможно. Вода растеклась по асфальту. Ею вынуждены пользоваться в доме на Титова, 4, поскольку в квартирах нет - появляется поздно ночью.

«Черпала, ходила с ведром и с бутылкой, наливала здесь воду. А у нас вообще нет на пятом этаже. Я встаю после 00:00 и наливаю воду, мою посуду», - возмутилась жительница дома Мария Кузичкина.

Жильцы мучаются почти неделю. Обзвонили аварийные службы (городскую и ресурсников), не забыли про управляющую компанию, но питьевая днем в краны так и не вернулась.

«У меня семья. Я целую ванну набираю воды. За день мы ее используем, и я всю следующую ночь опять не сплю, опять набираю воду на кухню и в ванную», - пожаловалась жительница дома Мария Матвеева.

Залиты придомовые территории на Титова, 4, и Беляева, 2. В канализацию утекли тонны. Дети, говорят жители, вовсю пользовались уличным водоемом.

«Одна в сапогах шлепала, другая - в шлепанцах. Хорошая вода. Прямо купались вечером, плавали», - сообщила жительница дома № 4 на ул. Титова Валентина Аравийская.

Ресурники прибыли в одно время со съемочной группой 11 канала. Приступили к раскопкам - место прорыва нашли еще раньше.

Предстоит замена участка трубы. Осушать залитые придомовые территории никто не будет: лето, все само высохнет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Воды вокруг море,а они скулят.ленятся собрать с улицы.в край просто о.....ли.

Гость||

Так им и надо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Осушать залитые придомовые территории никто не будет: лето, все само высохнет.
Наталье Васильевой надо в чиновники или в УК податься. Зимой они точно так же рассуждают о снеге. Чаво его мол чистить. Скоро весна - само растает.

Имя: Гость
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