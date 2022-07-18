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Общество

В Пензе за сутки зарегистрировали всего 2 случая коронавируса

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В Пензенской области зарегистрировали 35 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил региональный оперативный штаб.

Больше всего инфицированных оказалось в Кузнецком районе - 11, по 5 заболевших выявили в Городищенском и Тамалинском районах, 4 - в городе Заречном, по 2 - в Сосновоборском районе и Пензе.

Единичные случаи зафиксированы в Земетчинском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Наровчатском и Неверкинском районах.

За сутки госпитализация потребовалась 12 жителям региона с коронавирусом.

«17 июля выздоровевших 30 человек. Итого выздоровевших - 182 085. Умерших - 1 (5 973). Случаев подтвержденной COVID - 188 530», - уточнили в оперштабе.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 15 июля, уровень коллективного иммунитета к опасной инфекции в Пензенской области составляет 26%.

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Гость||

Как раскидали так получилось.

Гость||

Расходимся, нас наип... обманули

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