Общество

Жители домов на Мебельной с мая терпят проблемы с водой

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«Я открываю воду - ее нет. Воды у нас нет уже третий месяц, с мая», - пожаловалась жительница Мебельной Маргарита Гутиева.

Иногда питьевая появляется в кранах, но редко и помалу, а до вторых этажей домов на Мебельной, Пограничной и в целом всего городка добирается лишь ночью.

«Я вчера включила в час - она шла в ниточку. Я набрала два ведра воды. Потом пошла в пальчик, в мизинчик - думала, сейчас постираю. Заложила белье, порошок, но она не тянет. И в тех ведрах, которые набрала, я ковшом брала и заливала в машинку», - рассказала жительница Мебельной Светлана Кузьмиченко.

«Мы ходим мыться и стирать к родственникам, к знакомым. Себе наливаем воду, только чтобы, извините меня, смыть туалет», - возмутилась жительница Мебельной Зинаида Филимонова.

Народ не ждал чуда - люди написали жалобы, звонили, приглашали чиновников и депутатов. Ресурсники методом прокола поменяли трубы, раскапывали не в одном месте. Но воды все нет.

«Надоело уже такое положение. Воды нет - ни умыться, ничего. Чтобы лечь спать, я жду 23:30, немножко сполоснусь, и все. Водонагревать я отключил, потому что то включится, то нет, а реле может сгореть», - отметил житель Мебельной Виктор Кузьмиченко.

В Горводоканале пояснили, что ситуация близка к развязке. Главный управляющий директор компании Александр Наголюк в сообщении раскрыл причины проблемы - их связывают со скрытой утечкой и не только.

«Переложили 170 метров водопровода. Сегодня проводим ревизию водопроводов под рекой, ставим заглушки на дюкеры. Ситуация также обременяется тем, что Мебельная запитана от улиц в Междуречье, где в частном секторе жители ставят на полив подкачивающие насосы. Установка таких насосов неправомерна, а вычислить, у кого в подвале стоят такие насосы, затруднительно», - заявил он.

Организован подвоз воды. Машина будет приезжать до тех пор, пока питьевая не появится в домах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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