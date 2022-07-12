Общество

Новые случаи CОVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и 9 районах области

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Во вторник, 12 июля, региональный оперштаб сообщил о 30 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 16 человек госпитализированы.

7 заболевших проживают в Пензе, по 5 - в городе Заречном и Кузнецком районе. 3 человека заболели в Каменском районе, по 2 - в Бековском, Колышлейском и Мокшанском, по 1 - в Белинском, Нижнеломовском, Пензенском и Сосновоборском районах.

С начала эпидемии в регионе общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 188 325.

За это время выздоровели 181 974 человека, в том числе 32 выписались 11 июля. Скончались за этот период 5 966 пациентов с COVID-19, один из которых - за минувший день.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне по заболеваемости (более 150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток).

Регион не соответствует критериям свободного от COVID-19 по трем параметрам: уровень коллективного иммунитета (на 8 июля он составляет 28,9% при норме 80%), занятость коек с ИВЛ менее 0,1% и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% норматива.

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Гость||

Врачи, почему снова допустили смерть одного человека от Ковида? У вас не хватает лекарств, оборудования или знаний???!

Гость||

Хватит уже

Гость||

Денег нет

Гость||

Срачно вводитя мордотряпочный режим! И штрафов пожирнее накидать для пополнения разворованного бюджета.

Гость||

Насрать

Гость||

Гость писал(а):

> Срачно вводитя мордотряпочный режим! И штрафов пожирнее накидать для

> пополнения разворованного бюджета.

Комментарий иноагента

Имя: Гость
Комментарий:

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