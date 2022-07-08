В пензенском торговом центре сымитировали чрезвычайную ситуацию

С разрешения и под присмотром руководства ГУ МЧС по области в торговом центре сымитировали чрезвычайную ситуацию. По легенде на третьем этаже объекта с массовым пребыванием людей произошло возгорание.
«Эскалатор - это не эвакуационный выход», - объяснил механик торгового центра Николай.
Пожарные шторы сработали, перегородив доступ к автоматической лестнице, и только по эвакуационным выходам согласно требованиям безопасности работники магазинов и посетители торгового центра выбирались из условно задымленного помещения. На улице к месту ЧП прибыли спасатели.
«На данные объекты гарнизоном пожарной охраны автоматически подается ранг пожара № 3. Это максимальный ранг пожара по Пензе и области», - сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.
По легенде три человека остались в здании. Одного в защитном капюшоне пожарные вывели на свежий воздух и передали на поруки молодежи из Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Второй покинул крышу при помощи автолестницы. А перед сотрудниками пожарно-спасательного центра встала задача спустить с небес обездвиженного пострадавшего.
В штабе пожаротушения собрали информацию о спасенных, площади возгорания и тактике локализации огня. Все подразделения с задачей справились.
Посетители и работники торгового центра вспомнили еще раз о правилах безопасности.
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Если уж шурналисты спрашивают "Куда бежать?", то значит визуальной направляющей информации не хватает, а стало быть, в случае хорошего ЧП будут давки, паники и жертвы...(