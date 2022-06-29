Купить квартиру от ГК «Территория жизни» можно с выгодой до миллиона

29.06.2022 | 17:50

Стартовала новая акция «Квартира дня» от группы компаний «Территория жизни». Квартиры дня доступны в строениях № 15 и 16 строящегося ЖК «Лугометрия». Выгода при покупке по акции составляет до 1 000 000 рублей.

Покупатель получает квартиру с чистовой отделкой, кухней и техникой в жилом комплексе с ландшафтным дизайном, благоустроенной территорией и инфраструктурой.

В квартирах с отделкой «Все включено» уже есть обои под покраску, межкомнатные двери, натяжные потолки, напольные покрытия - плитка и ламинат.

В дополнение - полностью укомплектованный санузел, стиральная машина и кухонный гарнитур со встроенной техникой, а в трехкомнатных квартирах еще и посудомоечная машина. На всю технику и материалы - гарантия от производителя 5 лет. Выбрать квартиру можно здесь.

Для тех, кто хочет сразу въехать в квартиру с готовой отделкой, действует специальное предложение от ГК «Территория жизни» - в строении № 15а жилого комплекса «Арбековская застава» субсидируется 5% стоимости жилья. Это очень удобно и выгодно при оформлении покупки квартиры в ипотеку: фактически застройщик субсидирует покупателю 5% первоначального взноса. Максимальная сумма выплаты может составить до 400 000 рублей* и зависит от выбранной квартиры.

Квартиры сдаются уже с готовой чистовой отделкой Smart Pro, не нужно тратить дополнительные средства и время на ремонт. В отделку уже входят межкомнатные двери, натяжные потолки, обои под покраску, плитка и ламинат. Санузел укомплектован сантехникой, а также в комплектацию включены стиральная машина и кухонный модуль. В квартирах - большие окна с прекрасными видами на городские ландшафты и парк во дворе.

«Стоит отметить, что на строение № 15а действуют также и условия льготной ипотеки с «Честным субсидированием» от застройщика. Клиент получает комфортную ипотечную ставку от 3,1%** на весь срок кредитования и ключи сразу после регистрации», - комментирует ипотечный брокер ГК «Территория жизни» Евгения Федяшова.

Есть несколько причин, почему покупатели выбирают готовое жилье в современных, сданных в эксплуатацию smart-домах «Арбековской заставы».

1. В домах - современные подъезды с просторными холлами для ожидания, комнатами для хранения колясок и велосипедов, лапомойками для домашних питомцев, скоростными лифтами, дизайнерским оформлением общественных пространств.

2. В ЖК «Арбековская застава» - развитая инфраструктура: многоуровневый паркинг, торговые галереи и пешеходная аллея с игровым оборудованием Kompan. Аллея - центр притяжения всех жителей микрорайона, здесь отличные детские площадки и место для прогулок и отдыха.

3. ГК «Территория жизни» предлагает оптимальные условия для покупателей, подтверждением тому - победа на конкурсе «Топ ЖК - 2022» в номинации «Доступное жилье». По соотношению цены и качества и по критерию доступности для покупателей «Арбековская застава» заняла первое место среди топ-новостроек.

Покупатели получают квартиру c готовой отделкой в жилом комплексе с благоустроенной территорией на специальных условиях с выгодой до 1 000 000 рублей.

Ознакомиться с образцами квартир с отделкой можно в шоурумах, где менеджеры подберут наиболее подходящий вариант и оформят сделку.

Офисы продаж работают с 9:00 до 21:00 как в будни, так и в выходные по адресам: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29; Ульяновская, 91а. Предварительно следует записаться по телефону 8 (8412) 203-000.

*Клиенту субсидируется 5% стоимости квартиры (расчет производится согласно прайс-листу). Выплата производится путем перечисления указанной суммы (за вычетом НДФЛ) на расчетный счет клиента по договору дарения после регистрации ДКП и оплаты клиентом суммы договора. Суммируется с акцией «Честное субсидирование». Максимальная сумма выплаты - до 400 000 рублей.

**Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Срок кредита - 12 лет, ставка - 3,1% годовых на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. рублей. Максимальный размер кредита - до 6 млн рублей. В акции участвуют квартиры в строении, расположенном по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29. Дом сдан. Срок действия акции - с 16.06.2022 по 01.08.2022.