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Общество

В Приовражном людям посоветовали закрыть окна и звонить в службу 112

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Жители поселка Приовражное Пензенского района задыхаются от запаха аммиака, который разносит ветром с территории бывшего племенного завода. Он находится через дорогу от домов. Когда-то крупное предприятие, разводившее коров, закрылось. Чтобы содержать здания и получать зарплату, руководство стало сдавать землю в аренду. За забором расположилась фирма, которая занимается агрохимией.

«Периодически на наше население обрушивается этот запах резкий. Можно из бутылочки вдохнуть - и то очнешься, а это ртом если всем. У нас даже животные падают. Люди больные падают. И уже даже трава кое-где желтеет», - сообщила жительница п. Приовражное Вера Самойлова.

Первым делом жители обратились к сельскую администрацию, от которой узнали, что предприятие, фактически находящееся в поселке, в нескольких десятках метров от домов, юридически принадлежит не Пензенскому району, а соседнему. Значит, не подчиняется местным властям.

«Земля не наша, мы сделать ничего не можем». У нас бермудский треугольник: у нас три улицы - три района. У меня за стеной дом двухквартирный, не могут сделать межевание, потому что часть земли в Бессоновском районе. Как она там оказалась, никто не знает», - отметил житель п. Приовражное Анатолий Мокшанцев.

Люди обратились к специалистам, чтобы взяли пробы воздуха и прекратили работу химического предприятия.

«Роспотребнадзор приехал через неделю. Ветер был в сторону, я говорю: «Можете не проверять», но они приезжали, проверяли, смотрели. МЧС тоже. Нам сказали: «Закройте окна, двери и звоните 112», - пояснила Вера Самойлова.

Желательно заранее, чтобы проверяющие спланировали поездку. Но угадать, когда появится запах, сложно.

«В четверг у нас был страшный. Такого у нас еще не было, атомной войны такой. Мы всем поселком звонили, они сказали, что послали полицию. Сообщили: приедет полиция и еще какие-то органы. На второй день мы спрашиваем, кто приезжал, результат хоть какой-то. Одна говорит: «Я сообщила, куда надо», - возмутилась женщина.

Жителям остается держать под рукой платки, чтобы в случае команды «Газы!» быстро завязать их на лице в качестве средства противохимической защиты.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

У нас бермудский треугольник
Одно слово - Буртасия.

Имя: Гость
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