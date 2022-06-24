Число репетиторов английского языка за 3 года выросло на 54%

24.06.2022 | 17:09

Сервис «Авито Услуги» и онлайн-школа английского языка Skyeng провели исследование востребованности частных услуг преподавателей по английскому языку и стоимости занятий.

Выяснилось, что за текущий учебный год предложений от репетиторов по английскому языку на «Авито Услугах» стало больше на 7%, за два года - на 28%, а по сравнению с допандемийным годом - на 54%.

В среднем по стране за 2021/22 учебный год спрос на услуги репетиторов вырос на 26% по сравнению с 2020/2021-м, на 49% - за два учебных года и сразу на 66% - за три.

Учителя все чаще делают выбор в пользу уроков с онлайн-сервисами: этот формат помогает им получать за часовой урок в среднем в два раза больше.

Так, средняя цена по стране за один часовой урок английского на «Авито Услугах» составила 500 рублей (691 рубль в Москве и 427 - в регионах). А преподаватели онлайн-школ в среднем зарабатывают в час 400 рублей за индивидуальные и 1 086 рублей за групповые уроки с учетом внеаудиторной нагрузки. Например, специалисты, преподающие на платформе Skyeng, зарабатывают в среднем от 460 рублей в час вне зависимости от региона.

Опрос репетиторов показал, что 51% из них ищет в индивидуальных занятиях экономию личного времени, а 49% - снижение нагрузки. Они работают 22 часа в неделю против школьных 27, а среднюю школьную зарплату в 44 798 рублей в месяц индивидуальный наставник заработал бы за 19 часов в неделю.

«Чем больше педагог уделяет время своему развитию и повышению качества занятий, тем более высокая ставка выплачивается партнером. Преподаватели онлайн-платформ экономят время из-за отсутствия проверки домашних работ и подготовки к занятию, отрабатывают методики преподавания и получают профразвитие за счет школы-партнера.

По данным исследования ВШЭ, 75% специалистов хотят расти профессионально и видят в платформах такую возможность. 34% учителей ищет карьерный рост, но 44% удовлетворились бы стабильным преподаванием без административной нагрузки», - пояснил управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский.

«Преподаватели все чаще выбирают для продвижения своих услуг и поиска учеников онлайн-площадки и платформу «Авито», в частности, чтобы максимизировать доход, строить гибкий график и продвигать личный бренд. Особенно это актуально для тех, кто только начинает частную практику.

Кроме того, в начале учебного года и накануне экзаменов, когда активность со стороны родителей и школьников на площадках максимально высока, у репетитора имеется доступ к широкой аудитории учеников по всей стране», - рассказал директор «Авито Услуги» Георгий Акопян.