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Общество

В «ТНС энерго Пенза» развенчали мифы о «Личном кабинете»

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Более 85 тысяч клиентов «ТНС энерго Пенза» уже подключили «Личный кабинет». Однако некоторые потребители сомневаются, что онлайн-сервисы - это удобно и безопасно. Специалисты «ТНС энерго Пенза» развенчали самые популярные мифы.

Миф первый: вся информация есть в квитанции, поэтому «Личный кабинет» не нужен. На самом деле квитанция содержит информацию о начислениях за 1 период (месяц). А в «Личном кабинете» содержится история за все периоды действия договора энергоснабжения. Можно открыть любой год и месяц и сверить как показания, так и платежи.

Потребителю не нужно хранить старые квитанции и чеки, которые могут потеряться. Кроме того, если клиент уехал в отпуск или командировку, он может вовремя не увидеть платежку. А «Личный кабинет» - это «офис в кармане».

Миф второй: «Личный кабинет» - это небезопасно, там содержится персональная информация и сведения о банковских картах. Но «ТНС энерго» не собирает реквизиты банковских карт потребителей, которые используются для оплаты, а личные данные клиентов надежно защищены.

Миф третий: нужно идти в клиентский центр, потому что на онлайн-обращение отвечает бот. Все обращения, направленные через сайт, «Личный кабинет» и мобильное приложение, поступают профильным специалистам, которые дают развернутый и понятный ответ. Пользователь «Личного кабинета» получает уведомления и отслеживает изменения статуса обращения. При необходимости можно задать уточняющий вопрос, дополнить заявку и приложить документы. В «Личном кабинете» хранится история обращений в компанию.

Миф четвертый: если имеется несколько лицевых счетов, придется для каждого заводить «Личный кабинет» и запоминать пароли. Действительно, добавлять под управление можно только счета, у которых уже зарегистрирован «Личный кабинет». При этом можно выбрать «главный» лицевой счет и добавить остальные через вкладку «Мои лицевые счета». Пароль для каждого нового лицевого счета нужно будет ввести один раз. В дальнейшем при входе в «Личный кабинет» пользователю будут доступны все лицевые счета.

Так, информация о городской квартире, даче, гараже без дополнительной авторизации будет доступна в одном «Личном кабинете». К нему можно привязать до 10 счетов и контролировать начисления, передавать показания, оплачивать потребление не только по своим счетам, но и помогать пожилым родственникам.

Потребители, которые уже подключили онлайн-сервисы компании, отмечают, что такой формат экономит время, силы и деньги, освобождая от необходимости посещать центр обслуживания клиентов.

Про остальные мифы можно узнать в аккаунтах «ТНС энерго Пенза» в социальных сетях. Их подписчики узнают всю полезную информацию первыми.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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