Работу сервиса «ФИС ГИБДД» пока не наладили

04.10.2023 | 13:45

Технический сбой сервиса «ФИС ГИБДД» длится уже вторые сутки. Водители не могут зарегистрировать автомобиль, получить документы, предоставление им услуги переносится.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению функционала сервиса. После возобновления работоспособности информационного ресурса всем гражданам, записавшимся на получение государственных услуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств и прицепов к ним, обменом и выдачей водительских удостоверений на 4 октября 2023 года, услуга будет предоставлена», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

3 октября Госавтоинспекция также объявила о сбое в работе сервиса.

По данным телеграм-канала Mash, с проблемой столкнулись автомобилисты по всей России.

«Беда приключилась с новой базой «ФИС-м», она попросту перестала работать. И если раньше проблема появлялась несколько раз в месяц и решалась за несколько часов, то сейчас сбой конкретный», - сообщает Mash.

Когда сервис возобновит работу, пока не известно.