Почти половина соискателей работы боится неисполнения обещаний

20.09.2023 | 07:54

При переходе на новую работу 43% россиян осознают, что реальность не совпадает с обещаниями при трудоустройстве. 25% оказались в условиях хуже предыдущих, а 24% - на место, где нет возможности карьерного и профессионального роста.

Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

При этом выяснилось, что самый частый страх россиян - несовпадение реальности с тем, что обещают на собеседовании (48%). Более трети (36%) участников опроса боялись, что на новой работе будет хуже, чем на предыдущей, 34% - что не справятся с обязанностями и задачами, а 28% - что не вольются в коллектив и не сработаются с руководителем.

Каждый четвертый боится не оправдать надежды и ожидания работодателя, а каждого пятого пугает невозможность вернуться на старое место трудоустройства и остаться без работы, если новая компания не понравится.

По 15% респондентов боялись, что на новом месте не будет возможности карьерного и профессионального роста, а также что задачи окажутся неинтересными. Для 11% россиян имеют страх допустить ошибку и просить о помощи. 23% ничего не боятся при смене работы.

Примечательно, что у 22% участников опроса страхи никогда не оправдывались.