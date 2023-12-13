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Общество

Общественный транспорт подключат к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

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Весь общественный транспорт, который принадлежит государственным и муниципальным учреждениям, будет подключен к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

«Две недели назад мы защитили в правительстве создание платформы мониторинга осуществления пассажирских перевозок… Правительством поддержано решение о том, чтобы весь транспорт, который принадлежит государственным и муниципальным учреждениям, мониторился на платформе «ЭРА-ГЛОНАСС», - цитирует заместителя министра ТАСС.

Платформа будет включать четыре блока: федеральную навигационно-информационная систему, систему контроля пассажирских перевозок, отраслевую систему управления данными и автоматизированную информационная систему управления льготными и субсидированными перевозками.

По словам Дмитрия Баканова, с помощью этих цифровых сервисов можно будет проводить мониторинг, учет и контроль транспорта, сократить количество нелегальных перевозчиков, оперативно получать информацию о состоянии машин и облегчить получение субсидий и льготного проезда.

Создание такой платформы начнется в январе следующего года. К ней можно будет подключать не только пассажирский транспорт, но и коммунальную технику, а также авиабеспилотники и электросамокаты.

В Пензенской области по состоянию на август 2023 года к системе «ГЛОНАСС» подключено всего 50% автобусов. А ресурсы, по которым в Пензе можно было отслеживать движение пассажирского транспорта, перестали действовать более полугода назад.

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