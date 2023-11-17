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Общество

Управляющая компания Города Спутника - в топ-3 лучших в стране

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400 управляющих компаний России боролись за звание лучшей. Рейтинг формировался по результатам работы за 2023 год на основе отчетности и данных IT-платформы «Домиленд».

Управляющая компания Города Спутника вошла в тройку лучших в России. В категории «Стандарт» она уступила лишь УК «Самолет», принадлежащей одному из крупнейших федеральных застройщиков. Но этот проигрыш можно назвать почетным.

Управляющая компания Города Спутника пообещала не останавливаться на достигнутом и еще тщательнее заботиться о комфорте жителей.

В Спутнике и ряде пензенских объектов холдинга также работает приложение на базе «Домиленда» - «Термодом-Сервис». Жители могут:

- оплачивать коммунальные услуги быстро, просто и надежно;

- следить за потреблением ресурсов и расходами через историю счетов с детализацией услуг;

- отправлять онлайн диспетчеру заявку на ремонт, приложив фотоматериалы, и отслеживать статус обращения;

- заказывать услуги мелкого ремонта;

- устраивать собрания собственников и узнавать об их проведении;

- оперативно узнавать новости своего дома, двора, района;

-размещать объявления.

Скачать приложение «Термодом-Сервис» можно в маркетплейсе смартфона.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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