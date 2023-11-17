Управляющая компания Города Спутника - в топ-3 лучших в стране

400 управляющих компаний России боролись за звание лучшей. Рейтинг формировался по результатам работы за 2023 год на основе отчетности и данных IT-платформы «Домиленд».
Управляющая компания Города Спутника вошла в тройку лучших в России. В категории «Стандарт» она уступила лишь УК «Самолет», принадлежащей одному из крупнейших федеральных застройщиков. Но этот проигрыш можно назвать почетным.
Управляющая компания Города Спутника пообещала не останавливаться на достигнутом и еще тщательнее заботиться о комфорте жителей.
В Спутнике и ряде пензенских объектов холдинга также работает приложение на базе «Домиленда» - «Термодом-Сервис». Жители могут:
- оплачивать коммунальные услуги быстро, просто и надежно;
- следить за потреблением ресурсов и расходами через историю счетов с детализацией услуг;
- отправлять онлайн диспетчеру заявку на ремонт, приложив фотоматериалы, и отслеживать статус обращения;
- заказывать услуги мелкого ремонта;
- устраивать собрания собственников и узнавать об их проведении;
- оперативно узнавать новости своего дома, двора, района;
-размещать объявления.
Скачать приложение «Термодом-Сервис» можно в маркетплейсе смартфона.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
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