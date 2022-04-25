В Пензе жительница ДНР родила четвертого ребенка

25.04.2022 | 18:32

Четвертый ребенок в семье Барановских появился на свет в Пензе, в городском родильном доме. На выписке многодетную маму из Горловки встречали волонтеры, представители регионального министерства труда, социальной защиты и демографии, коллектив медицинской организации. А вот старшие ребятишки Светланы и ее мама ждали их в пункте временного размещения, где проживают с конца февраля.

«Мы обеспечиваем всем необходимым на первое время: памперсы, все средства ухода за детьми, помогаем с принадлежностями для купания. Если потребуется медицинская помощь, наша медицина в долгу не останется. Коляска уже есть у мамы, волонтеры нам помогли приобрести еще в самом начале, потому что знали, что она в апреле должна как раз родить», - рассказал заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Сергей Казаков.

Светлана с тремя детьми на руках и мамой была вынуждена покинуть Горловку. Приехали в Пензенскую область, где женщину в положении окружили вниманием и заботой.

«Удачи и всего самого хорошего», - пожелал главный врач городского родильного дома Денис Бочарников.

«Условия хорошие, врачи хорошо относятся. И сама медицина тоже мне понравилась», - отметила многодетная мама Светлана Барановская (ДНР).

Денис появился на свет в срок, весом 3 килограмма 750 граммов, ростом 54 сантиметра. В меру спокойный и неплаксивый - на выписке не капризничал, а вел себя по-мужски.