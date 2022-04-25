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Общество

В Пензе жительница ДНР родила четвертого ребенка

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Четвертый ребенок в семье Барановских появился на свет в Пензе, в городском родильном доме. На выписке многодетную маму из Горловки встречали волонтеры, представители регионального министерства труда, социальной защиты и демографии, коллектив медицинской организации. А вот старшие ребятишки Светланы и ее мама ждали их в пункте временного размещения, где проживают с конца февраля.

«Мы обеспечиваем всем необходимым на первое время: памперсы, все средства ухода за детьми, помогаем с принадлежностями для купания. Если потребуется медицинская помощь, наша медицина в долгу не останется. Коляска уже есть у мамы, волонтеры нам помогли приобрести еще в самом начале, потому что знали, что она в апреле должна как раз родить», - рассказал заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Сергей Казаков.

Светлана с тремя детьми на руках и мамой была вынуждена покинуть Горловку. Приехали в Пензенскую область, где женщину в положении окружили вниманием и заботой.

«Удачи и всего самого хорошего», - пожелал главный врач городского родильного дома Денис Бочарников.

«Условия хорошие, врачи хорошо относятся. И сама медицина тоже мне понравилась», - отметила многодетная мама Светлана Барановская (ДНР).

Денис появился на свет в срок, весом 3 килограмма 750 граммов, ростом 54 сантиметра. В меру спокойный и неплаксивый - на выписке не капризничал, а вел себя по-мужски.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А почему, эта воровская власть, не радуется также, рождению ребёнка и не помогает беженцам, из разграбленных и уничтоженных деревень и сел региона?Медальки за это не дают?

Гость||

Русские, мы все просрали. Мартышку и очки, почитайте , пока ещё умеете читать

Гость||

Рашисты, больше нас никак не называют . Я им больше верю, чем нашей поганой власти.

Гость||

Путинские деревеньки голосуют за, дебилы

Гость||

И деревенек больше не осталось. Тока за путена голосуют

Гость||

Ничего я уже не понимаю. Нам все рассказывали, в каких ужасных условиях они там на Донбассе жили. А на самом деле - четвертый ребенок в семье... от плохой жизни?

Гость||

Наши мамочки десять раз подумают, могут ли позволить себе второго родить, а некоторые и первого.

Гость||

Четыре беременности, в Горловке, под обстрелами последние семь лет? Такое непреодолимое желание у человека к воспроизведению себе подобных или все не так плохо там было?

Имя: Гость
Комментарий:

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