Сетевое издание|18+|Суббота|16 апр 2022|11:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе убирают старую листву, вырубают поросль и вывозят мусор

Печать
Telegram

15 апреля в Пензе прошла традиционная санитарная пятница. О том, что было сделано, рассказали в пресс-службе администрации города.

В Первомайском районе прошла очистка от бытового мусора улиц Ивановской, Вадинской, 41, Терешковой. Специализированная техника вывезла отходы с улиц Гоголя, Калинина, Тепличной.

Работники управляющих компаний подмели тротуары, убрали с газонов прошлогоднюю траву и листву, вырубили поросль, побелили деревья. Этой же работой занимались жители частного сектора.

В Ленинском районе избавились от мусора на улицах Чкалова/Свердлова, Набережной Реки Мойки, Карпинского, в Строительном переулке, на внутриквартальной территории улицы Карпинского/проспекта Победы.

Активная молодежь занималась благоустройством скверов «45 меридиан», «Три гвоздики», Полярников, а также аллеи 45-летия Победы на улице Карпинского. Также наведен порядок в зеленых зонах на улицах Толстого, Пушкина, Карла Маркса, Гоголя и проспекте Победы.

В Железнодорожном районе приведены в надлежащий санитарный вид городские пространства на Ново-Казанской, 12, Тарханова, Фабричной, 4, вывезен собранный мусор с Седова, Антонова, 19, Измайлова, 47, Медицинской, 14, Дружбы, 4, Чаадаева, 107.

Выполнена санитарная очистка зеленых зон на улицах Светлой и Чапаева (вблизи школы № 66).

В Октябрьском районе убран мусор на Бородина, 10 и 12, Онежской, Шмидта. Вывезены мешки с ТБО с улиц Кирпичной, Ударной, Циолковского, из 6-го проезда Пестеля, из парка «40 лет Победы», с территорий колледжа транспортных технологий, колледжа современных технологий переработки и бизнеса, детского сада № 130, школы № 73.

Проведены работы по уборке улицы Аустрина от железнодорожного переезда по Совхозной до Тиражной. Очищены сквер «40 лет Победы», улицы Ладожская, 11, и Ленина.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
 
Гость||

А у нас на мебельной, 57,59 жители сами убрали у подъездов а с другой стороны домов, мусор, листва, банки, бутылки, убирать некому, дворник от же у вроде есть на бумаге, т. е. Зарплату получает, а по факту никто не убирается. Магазин термос прикрывает всю грязь видную с центральной дороги, с которой вроде чисто спереди, а зайдешь за магазин и утонешь в мусоре

Гость||

А у нас сегодня кошка принесла вчера котят котята выросли немножко

Гость||

Обрубили деревья, все ветки напрочь и стоят стволы-обрубки , прям фильм ужасов! Лучше не делали бы ничего, страх один получился, тьфу!

Гость||

Лицо в макияже, а жопа в говне.

Так у нас "управляющие" кампании убирают и "управляют" доверенными им территориями домов.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте