В Пензе убирают старую листву, вырубают поросль и вывозят мусор

16.04.2022 | 10:17

15 апреля в Пензе прошла традиционная санитарная пятница. О том, что было сделано, рассказали в пресс-службе администрации города.

В Первомайском районе прошла очистка от бытового мусора улиц Ивановской, Вадинской, 41, Терешковой. Специализированная техника вывезла отходы с улиц Гоголя, Калинина, Тепличной.

Работники управляющих компаний подмели тротуары, убрали с газонов прошлогоднюю траву и листву, вырубили поросль, побелили деревья. Этой же работой занимались жители частного сектора.

В Ленинском районе избавились от мусора на улицах Чкалова/Свердлова, Набережной Реки Мойки, Карпинского, в Строительном переулке, на внутриквартальной территории улицы Карпинского/проспекта Победы.

Активная молодежь занималась благоустройством скверов «45 меридиан», «Три гвоздики», Полярников, а также аллеи 45-летия Победы на улице Карпинского. Также наведен порядок в зеленых зонах на улицах Толстого, Пушкина, Карла Маркса, Гоголя и проспекте Победы.

В Железнодорожном районе приведены в надлежащий санитарный вид городские пространства на Ново-Казанской, 12, Тарханова, Фабричной, 4, вывезен собранный мусор с Седова, Антонова, 19, Измайлова, 47, Медицинской, 14, Дружбы, 4, Чаадаева, 107.

Выполнена санитарная очистка зеленых зон на улицах Светлой и Чапаева (вблизи школы № 66).

В Октябрьском районе убран мусор на Бородина, 10 и 12, Онежской, Шмидта. Вывезены мешки с ТБО с улиц Кирпичной, Ударной, Циолковского, из 6-го проезда Пестеля, из парка «40 лет Победы», с территорий колледжа транспортных технологий, колледжа современных технологий переработки и бизнеса, детского сада № 130, школы № 73.

Проведены работы по уборке улицы Аустрина от железнодорожного переезда по Совхозной до Тиражной. Очищены сквер «40 лет Победы», улицы Ладожская, 11, и Ленина.