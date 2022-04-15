15.04.2022 | 14:12

До этого года оператор «МегаФон» развивал для своих клиентов два видеосервиса. Видеомаркетплейс «МегаФон ТВ» предлагал широкий выбор от телеканалов до новинок кино и сериалов, а START, в котором «МегаФон» владеет 50% акций, обеспечивал просмотр премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства.

Теперь «МегаФон» и основатели START решили объединить два онлайн-кинотеатра. После завершения процесса (это произойдет в мае) главным видеосервисом для клиентов «МегаФона» станет START. На нем в пределах единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов и в значительной мере расширится ассортимент зарубежных фильмов и сериалов.

«Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», - прокомментировал решение директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

В 2022 году START как лидер в производстве оригинального контента (исследование Telecom Daily по итогам 2021 года) предложит пользователям более 24 премьер - новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие.

Кроме того, зрителей ждут популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе детские, а также более 100 ТВ-каналов.

При этом «МегаФон ТВ» будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям этого видеосервиса будут предложены выгодные условия для перехода на START.

«Объединение двух сервисов - и с точки зрения контента, и с точки зрения команд, - а также фокусирование усилий «МегаФона» на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», - уверен генеральный директор START Дмитрий Гудумак.

Он подчеркнул, что для новых и прежних абонентов «МегаФона» разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.