Сетевое издание|18+|Пятница|15 апр 2022|15:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Главным видеосервисом для клиентов «МегаФона» станет START

Печать
Telegram

До этого года оператор «МегаФон» развивал для своих клиентов два видеосервиса. Видеомаркетплейс «МегаФон ТВ» предлагал широкий выбор от телеканалов до новинок кино и сериалов, а START, в котором «МегаФон» владеет 50% акций, обеспечивал просмотр премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства.

Теперь «МегаФон» и основатели START решили объединить два онлайн-кинотеатра. После завершения процесса (это произойдет в мае) главным видеосервисом для клиентов «МегаФона» станет START. На нем в пределах единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов и в значительной мере расширится ассортимент зарубежных фильмов и сериалов.

«Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», - прокомментировал решение директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

В 2022 году START как лидер в производстве оригинального контента (исследование Telecom Daily по итогам 2021 года) предложит пользователям более 24 премьер - новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие.

Кроме того, зрителей ждут популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе детские, а также более 100 ТВ-каналов.

При этом «МегаФон ТВ» будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям этого видеосервиса будут предложены выгодные условия для перехода на START.

«Объединение двух сервисов - и с точки зрения контента, и с точки зрения команд, - а также фокусирование усилий «МегаФона» на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», - уверен генеральный директор START Дмитрий Гудумак.

Он подчеркнул, что для новых и прежних абонентов «МегаФона» разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте