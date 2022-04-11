Горводоканал приглашает на общественные слушания

ООО «Горводоканал» приглашает представителей бизнеса, управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ, общественных и экологических организаций, а также СМИ для участия в открытых общественных слушаниях о результатах работы организации в 2021 году.
На мероприятии ознакомят с производственными и финансовыми результатами работы Горводоканала в минувшем году, рассмотрят стратегические шаги по снижению высокого уровня изношенности коммунальной инфраструктуры в Пензе и возможности привлечения бюджетных и частных инвестиций.
Публичные слушания состоятся 14 апреля в 13:00 в новом здании Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.
Участниками мероприятия станут:
- представители регионального правительства, администрации областного центра, депутаты гордумы, представители городской администрации;
- представители бизнеса, бюджетных организаций и управляющих компаний;
- генеральный директор «Российских коммунальных систем» Игорь Дибцев;
- главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Андрей Максимов.
Участники слушаний смогут обсудить вопросы, связанные с работой Горводоканала, высказать свои замечания, пожелания и предложения по улучшению деятельности предприятия.
Для участия в мероприятии необходима аккредитация по номеру +7(8412)20-96-20 или электронной почте Imaslov@gvkpenza.ru. Количество мест в зале ограничено.
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