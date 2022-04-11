Сетевое издание|18+|Понедельник|11 апр 2022|18:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Горводоканал приглашает на общественные слушания

Печать
Telegram

ООО «Горводоканал» приглашает представителей бизнеса, управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ, общественных и экологических организаций, а также СМИ для участия в открытых общественных слушаниях о результатах работы организации в 2021 году.

На мероприятии ознакомят с производственными и финансовыми результатами работы Горводоканала в минувшем году, рассмотрят стратегические шаги по снижению высокого уровня изношенности коммунальной инфраструктуры в Пензе и возможности привлечения бюджетных и частных инвестиций.

Публичные слушания состоятся 14 апреля в 13:00 в новом здании Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

Участниками мероприятия станут:

- представители регионального правительства, администрации областного центра, депутаты гордумы, представители городской администрации;

- представители бизнеса, бюджетных организаций и управляющих компаний;

- генеральный директор «Российских коммунальных систем» Игорь Дибцев;

- главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Андрей Максимов.

Участники слушаний смогут обсудить вопросы, связанные с работой Горводоканала, высказать свои замечания, пожелания и предложения по улучшению деятельности предприятия.

Для участия в мероприятии необходима аккредитация по номеру +7(8412)20-96-20 или электронной почте Imaslov@gvkpenza.ru. Количество мест в зале ограничено.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте