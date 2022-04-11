Горводоканал приглашает на общественные слушания

11.04.2022 | 17:39

ООО «Горводоканал» приглашает представителей бизнеса, управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ, общественных и экологических организаций, а также СМИ для участия в открытых общественных слушаниях о результатах работы организации в 2021 году.

На мероприятии ознакомят с производственными и финансовыми результатами работы Горводоканала в минувшем году, рассмотрят стратегические шаги по снижению высокого уровня изношенности коммунальной инфраструктуры в Пензе и возможности привлечения бюджетных и частных инвестиций.

Публичные слушания состоятся 14 апреля в 13:00 в новом здании Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

Участниками мероприятия станут:

- представители регионального правительства, администрации областного центра, депутаты гордумы, представители городской администрации;

- представители бизнеса, бюджетных организаций и управляющих компаний;

- генеральный директор «Российских коммунальных систем» Игорь Дибцев;

- главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Андрей Максимов.

Участники слушаний смогут обсудить вопросы, связанные с работой Горводоканала, высказать свои замечания, пожелания и предложения по улучшению деятельности предприятия.

Для участия в мероприятии необходима аккредитация по номеру +7(8412)20-96-20 или электронной почте Imaslov@gvkpenza.ru. Количество мест в зале ограничено.