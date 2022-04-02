Из Железнодорожного района Пензы за день вывезли 47 кубометров мусора

02.04.2022 | 10:34

1 апреля в Пензе прошла традиционная санитарная пятница. О том, какие работы по благоустройству областного центра были проведены, рассказали в пресс-службе администрации города.

В Железнодорожном районе убраны навалы мусора на улицах Железнодорожной, Клары Цеткин (велотрек), Медицинской, 5 и 14, Чаадаева, 93 и 97а, Светлой, а также с территорий контейнерных площадок на Луначарского, 7, Измайлова, 50, Суворова, 39, Московской, 109, Ухтомского, 83. На полигон по утилизации ТБО вывезено более 47 кубометров мусора.

В центральной части города - на Московской, Бакунина, Володарского и Октябрьской - очищены опоры наружного освещения, дорожные знаки, фасады зданий. В сквере на Октябрьской разрыхлен снег.

В Первомайском районе на уборку вышли около 760 человек. Прошла санитарная очистка от мелкого бытового мусора на Терновского, 222, Пацаева, 7, Ленинградской, 8а, Новоселов, 1. Проведено рыхление снега на улице Куйбышева, на территориях областной наркологической больницы, ПГУ, областного центра реабилитации, центра гигиены и эпидемиологии, детских садов № 17 и 52, школы № 30.

МУП «Пензадормост» убрало грязь и наледь с тротуаров и прилотковой части дорог на улицах Терновского и Центральной. Сотрудники МУПа «Зеленое хозяйство города Пензы» убрали мелкий мусор в скверах и на улицах Воронова, Красной, Калинина, Центральной. Продолжен вывоз хвороста с Тамбовской.

В Ленинском районе студенты разворошили снег возле своих учебных заведений. Прочищена ливневая канализация в частном секторе на Некрасова, 34, и Гражданской, 102. Собран бытовой мусор в районе улиц Ставского и Вяземского.

С привлечением спецтехники продолжился вывоз мусора с Набережной Реки Пензы, Вяземского, 35, и Ставского, 12.

В Октябрьском районе убран мусор на улицах 65-летия Победы, Нахимова, на проспекте Строителей (между домом № 134 и ТЦ «Кагау»). Управляющие организации занимались благоустройством территорий на Рахманинова, 41, Новоселов, 106, Сузюмова, 7 и 8, 65-летия Победы, 3.

Убраны снег и мусор с дороги и тротуаров на проспекте Строителей. Автогрейдерами расчищены обочины на улице Байдукова.