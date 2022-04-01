В Пензе школьники посоревновались в конкурсе на лучший скворечник

01.04.2022 | 19:18

Двухкомнатные, многоуровневые, в китайском стиле, есть даже плюшевые - домики ждут своих новоселов. В роли строителей выступили школьники - участники городского конкурса на лучший скворечник.

«У нас такое большое количество участников, мы решили, что кроме победителей отметим всех достойных. Первое место, я думаю, будет одно, а дальше, может быть, по возрастным категориям», - сообщила заместитель директора детского (юношеского) центра «Спутник» г. Пензы Оксана Медведева.

Четвероклассник Михаил Галямин вместе со своим крестным несколько часов трудился над созданием скворечника.

«Дырочки просверлить было самым сложным. Сначала мы сделали чертеж, а потом нашли доски и начали делать зарисовки на них, чтобы аккуратно вырезать», - рассказал участник конкурса.

Школьнику посчастливилось одному из первых повесить свой скворечник в парке у детско-юношеского центра «Спутник». Вскарабкавшись на высокую лестницу, Миша забил последний гвоздь.

Среди тех, чей скворечник впечатлил членов жюри, оказался и Захар Юдин.

«Мы решили сделать с папой скворечник, чтобы помочь птицам зимой жить где-нибудь и питаться», - отметил мальчик.

Часть скворечников отправят в зоопарк, остальные развесят в школьных дворах и на улицах города.