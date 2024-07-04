В Пензе дети не смогли вступить в наследство после смерти бойца СВО

04.07.2024 | 20:58

Иногда родители не оформляют отношения, а из-за этого их дети лишаются соцвыплат и наследства. О примере из реальной жизни рассказала уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На прием к омбудсмену пришла пенсионерка, вынужденно переселившаяся с семьей в Пензу из Донецка. Женщине, ее дочери и 6 внукам в 2022 году была оказана помощь в получении гражданства и права на соцобеспечение. В этот раз горожанка обратилась с другой проблемой.

В конце 2023 года отец детей, участник СВО, погиб. У его потомков возникло право на пенсию по потере кормильца и выплату, но реализовать его оказалось невозможно, так как родители не были женаты.

«Полагающуюся социальную выплату по случаю гибели участника СВО получила мать погибшего, которая тоже была перевезена в Пензу, так как еще по прежнему месту жительства перенесла два инсульта. Здесь она была поселена в ПВР и госпитализирована в лечебное учреждение. Но внезапно приехала ее дочь и снова вывезла в ДНР, где у нее не было условий для лечения и самостоятельного проживания. Вскоре мать погибшего участника СВО умерла, и в наследование вступила ее дочь, которая распорядилась полученными денежными средствами», - сообщила омбудсмен.

Теперь семье приходится в судебном порядке доказывать биологическое родство отца с детьми и вносить соответствующие изменения в свидетельства. Только после этого они смогут получить причитающиеся им социальные выплаты и вступить в наследство.

«Поэтому, уважаемые родители, своевременно оформляйте семейные отношения в правовом порядке, чтобы защитить права своих детей на социальное обеспечение в той или иной ситуации (алименты, пособия, пенсии, а также наследования)», - призвала Елена Столярова.