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Общество

Строительство развязки в Арбекове требует сноса объектов недвижимости

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В администрации Пензы рассказали, как идет процесс строительства транспортной развязки на 624-м километре федеральной трассы М5 «Урал».

На сегодняшний день подрядная организация ведет подготовку к сносу зданий и сооружений, попадающих в зону работ. Также идет обустройство фундамента надземного пешеходного перехода, забивка свай.

Проезжая часть будущего железобетонного путепровода рассчитана на четыре полосы движения, общая протяженность развязки составит свыше четырех километров.

Приступить к возведению транспортной развязки в Дальнем Арбекове изначально планировалось в августе 2020 года, а завершить первый этап - в январе 2022-го. Однако объект долгое время числился проблемным, процедура торгов затянулась. Сроки начала работ неоднократно переносились. В итоге стройка стартовала в конце января 2022 года.

«Все работы будут проводиться поэтапно. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее 2025 года», - напомнили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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