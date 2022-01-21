В Пензе провели заседание ассоциации промышленников области

21.01.2022 | 19:13

С минуты молчания началось заседание Ассоциации промышленников Пензенской области. Почтив память скоропостижно скончавшегося 17 декабря 2021-го руководителя объединения Олега Шаповала, собравшиеся заслушали вступительное слово губернатора, после чего первый вице-президент АППО отчитался о деятельности за трехлетний период.

«К сожалению, в 2020-2021 годах пришлось работать в условиях ограничений и запрета массовых мероприятий, поэтому было проведено лишь три заседания. Обсуждаемые вопросы касались в основном организации производства в условиях пандемии», - сообщил первый вице-президент Ассоциации промышленников Пензенской области Славик Мкртчян.

Согласно информации областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции уровень вакцинации сотрудников основных крупных предприятий региона - выше 90%. Пензенская область входит в первую десятку российских субъектов по охвату населения прививками. И во многом это заслуга руководителей заводов и компаний.

Также на заседании прошли выборы нового президента Ассоциации промышленников Пензенской области. Им стал депутат гордумы Дмитрий Акимов.

«Хотелось бы сказать большое спасибо за доверие всем руководителям предприятий, которые за меня проголосовали. Ассоциация будет жить и развиваться, что-то будет новое вливаться. Мы растем, развиваемся. Производство тоже развивается», - произнес президент Ассоциации промышленников Пензенской области Дмитрий Акимов.

Только в 2021 году пензенскими предприятиями в рамках реализации национальных проектов было создано более 400 рабочих мест.