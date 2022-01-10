Общество

В нескольких населенных пунктах ввели особый противопожарный режим

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При пожарах, произошедших на территории области в период праздников, погибли 12 жителей. Печальную статистику - количество жертв, причины возгораний - озвучили в региональном управлении МЧС.

«Неосторожное обращение с огнем - это 25% от общего количества пожаров, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 42%, нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования - 17%, нарушение правил устройства и эксплуатации печей - 17%», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

По предварительным данным, из 12 погибших восемь были в состоянии алкогольного опьянения. Детей в списке жертв нет. Хотя один несовершеннолетний все же был травмирован - в Пензенском районе при использовании пиротехники.

«Мальчик десяти лет, у него от петарды повредило пальцы - единственный случай, сообщение о котором нам приходило», - рассказал Дмитрий Козлов

В тех муниципальных образованиях, где в огне погибли люди, был введен особый противопожарный режим. Специалисты МЧС рекомендуют продлить его до стабилизации ситуации, а также усилить контроль за «неблагонадежными» жителями.

Горячее начало января стало поводом для разработки региональной программы по обеспечению квартир, домов некоторых категорий граждан дымоизвещателями.

«Они будут устанавливаться по программе безвозмездно, никакой платы с семьи браться не будет. Любые попытки сбора денежных средств с населения - это мошенничество. Сразу необходимо звонить в полицию и сообщать, что ходят граждане и под видом сотрудников МЧС, других организаций предлагают платные услуги», - предупредил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

В первую очередь подающие сигналы приборы установят в жилищах многодетных семей из группы риска. Их списки корректируют специалисты сразу нескольких ведомств.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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