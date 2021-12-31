Общество

Заключен контракт на возведение еще одного дома для переселенцев в Заре

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Управление капитального строительства Пензы заключило муниципальный контракт на строительство дома для переселенцев в микрорайоне Заря.

Аукцион по определению подрядчика был объявлен 8 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта составила 333 млн 707 тыс. 160 рублей. Заявки принимались до 15 декабря, а 28-го с победителем оформили контракт. Подрядчик должен приступить к работам 1 марта 2022 года и окончить их до 30 ноября того же года.

Восьмиэтажный дом будет рассчитан на 214 квартир, из них 213 однокомнатных и 1 трехкомнатная.

Дом будет построен в районе улиц Новоселов, Мясникова, Героя России Сергеева.

«После завершения строительства и регистрации квартир в муниципальную собственность они будут предоставлены расселяемым гражданам. 214 семей улучшат жилищные условия», - сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Ситуация с домами в Заре, предназначенными для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, многократно обсуждалась на разных уровнях. Через некоторое время после их сдачи в эксплуатацию в стенах появились трещины, были выявлены и другие проблемы.

В декабре 2020 года в многоквартирных жилых домах № 111 и 114 на улице Новоселов вводили режим чрезвычайной ситуации. Это было связано с неравномерной осадкой фундамента и потенциальной угрозой возникновения аварий. В ноябре 2021 года на территории дома № 111 установили режим повышенной готовности.

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