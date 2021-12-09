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Общество

В микрорайоне Заря появится новый дом для переселенцев

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В пензенском микрорайоне Заря построят восьмиэтажный дом для переселения граждан из аварийного жилья.

Электронный аукцион по определению подрядчика был объявлен 8 декабря. Заказчиком работ выступает городское управление капитального строительства.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 333 млн 707 тыс. 160 рублей. Заявки от желающих взяться за объект принимаются до 15 декабря включительно.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, дом будет рассчитан на 214 квартир, из них 213 однокомнатных и 1 трехкомнатная.

Победитель аукциона должен приступить к работам 1 марта 2022 года и окончить их до 30 ноября того же года.

Ситуация с домами в Заре, предназначенными для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, многократно обсуждалась на разных уровнях. Через некоторое время после их сдачи в эксплуатацию в стенах появились трещины, были выявлены и другие проблемы.

После неоднократных обращений во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В суд на рассмотрение оно поступило 8 мая 2020 года. Однако 4 июня стало известно, что производство прекратили из-за истечения срока давности, который составляет два года.

Летом приступили к устранению дефектов в строениях на улицах Новоселов и Сузюмова. Однако жители Зари продолжили жаловаться на бездействие мэрии.

В декабре 2020 года в многоквартирных жилых домах № 111 и 114 на ул. Новоселов вводили режим чрезвычайной ситуации. Это было связано с неравномерной осадкой фундамента и потенциальной угрозой возникновения аварий.

В домах стали укреплять фундамент, внешний контур, стены. За счет городского бюджета были составлены проекты, и начались необходимые работы.

В ноябре 2021 года на территории дома № 111 ввели режим повышенной готовности.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В декабре 2020 года в многоквартирных жилых домах № 111 и 114 на ул. Новоселов вводили режим чрезвычайной ситуации. Это было связано с неравномерной осадкой фундамента и потенциальной угрозой возникновения аварий.

В домах стали укреплять фундамент, внешний контур, стены. За счет городского бюджета были составлены проекты, и начались необходимые работы.

ржём в голос.

Гость||

почему преселяют в зарю к черту на кулички из центра, тогда как в центре строят длма элит класса, нужен закон что если переселяешь дом то только в тот район от куда расселяешь

Гость||

Неча туда переселяться! Пусть денежную компенсацию гонят!

Гость||

214 квартир,и 213 однакомнатные,это строят для переселенцев из общаге с ударной,Кулибина,Ульяновской. они те дома разрушили,засрали,так и с этими будет,если только не продадут тут же.Люди по 50-60 лет прожили в похожих пятиэтажках,так они ещё лет 30-40 простоят,но разрушаются именно общаги,и кто виноват? Собственники,рушат стены делают в комнатах душ,туалет,ставят стиралки и никто за это не отвечает,люди целенаправленно разрушают дома,а им новые квартиры, да ещё хотят и в центре

Гость||

Гость писал(a):

Неча туда переселяться! Пусть денежную компенсацию гонят!
какую на фиг компенсацию???????? ты в своем уме???? человек жил в центре скажем в 2 комнатной, так будь добр иму пердоставить в новом доме рядом со снесенным илил хотя бы в этом районе равноценную двушку, тогда можно переселять дом и сносить

Гость||

Гость писал(a):

Неча туда переселяться! Пусть денежную компенсацию гонят!
кому гонят, гнидам застройным, которые миллиарды фугуют на дискомфорте собственных граждан и лишении их законных прав жить там где давали в СССР

Гость||

09.12.2021 14:29|

почему преселяют в зарю к черту на кулички из центра

Не образованных, бомжей, идр соц слои всегда селили на окраинах. Историю почитай хотя смысла нет если образование не имеешь живи так ходи вопросы задавай.

Ц

Гость||

Гость писал(a):

Не образованных, бомжей, идр соц слои всегда селили на окраинах. Историю почитай хотя смысла нет если образование не имеешь живи так ходи вопросы задавай
какая разница какое у человека образование, если он жил в центре и дом его постарел, требует переселения, по всем логикам его нужно перерселять только в этот же район

Гость||

Гость писал(a):

При нынешних ценах на стройматериал, расценки зарплат строителей
так нечего платить строителям столько, пусть за оклад 20 т в месяц работают, а стройматриала горы, дать приказ отдать со складов бесплатно, воля государства должна быть

Гость||

Правильно, а то дают им из общаг квартиры в заводском,у них площадь комнаты 10 кв,а дают 28 за остальные квадраты должен город платить,в заводском пусть строят дома только на двух,трёх комнатные квартиры, для людей у которых площадь позволяет и государство выделяет деньги

Гость||

У нас знакомый с Каракозова не поехал в зарю, а взял деньгами, купил в заводском районе, живет и радуется!

Гость||

Зря конечно строят такой дом! Из засраных,сгноённых общаг нужно переселять в новые бараки с длинным коридором...

Гость||

Гость писал(a):

В декабре 2020 года в многоквартирных жилых домах № 111 и 114 на ул. Новоселов вводили режим чрезвычайной ситуации. Это было связано с неравномерной осадкой фундамента и потенциальной угрозой возникновения аварий.

В домах стали укреплять фундамент, внешний контур, стены. За счет городского бюджета были составлены проекты, и начались необходимые работы.

Председатель комиссии который ставил подпись под актом ввода в эксплуатацию данных домов случаем не тогдашний мэр Кувайцев? Кстати Кувайцев был прямым куратором этого проекта.Веня Бочкарев на свободе и реабилитирован , ему снова доверят этот проект?)))))

Гость||

Гость писал(a):

Из засраных,сгноённых общаг нужно переселять в новые бараки с длинным коридором...
из любого жилья надо преселять по принципу из этого района в этот район и не меньшей площади, было 20 кв м, а в новом доме квартиры минимум 35, значит давать 35 м, это по справедливости было бы

Гость||

Гость писал(a):

А потом быдло и скот будет выть, что дорог нет, школы нет.
не оскорбляй народ, мы бесценное сокровище, оскорблять можно только дельцов-мошенников застройных которые получаются кидают граждан РФ и им сходит с рук при таких раскладах

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Имя: Гость
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