В микрорайоне Заря появится новый дом для переселенцев

09.12.2021 | 14:05

В пензенском микрорайоне Заря построят восьмиэтажный дом для переселения граждан из аварийного жилья.

Электронный аукцион по определению подрядчика был объявлен 8 декабря. Заказчиком работ выступает городское управление капитального строительства.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 333 млн 707 тыс. 160 рублей. Заявки от желающих взяться за объект принимаются до 15 декабря включительно.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, дом будет рассчитан на 214 квартир, из них 213 однокомнатных и 1 трехкомнатная.

Победитель аукциона должен приступить к работам 1 марта 2022 года и окончить их до 30 ноября того же года.

Ситуация с домами в Заре, предназначенными для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, многократно обсуждалась на разных уровнях. Через некоторое время после их сдачи в эксплуатацию в стенах появились трещины, были выявлены и другие проблемы.

После неоднократных обращений во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В суд на рассмотрение оно поступило 8 мая 2020 года. Однако 4 июня стало известно, что производство прекратили из-за истечения срока давности, который составляет два года.

Летом приступили к устранению дефектов в строениях на улицах Новоселов и Сузюмова. Однако жители Зари продолжили жаловаться на бездействие мэрии.

В декабре 2020 года в многоквартирных жилых домах № 111 и 114 на ул. Новоселов вводили режим чрезвычайной ситуации. Это было связано с неравномерной осадкой фундамента и потенциальной угрозой возникновения аварий.

В домах стали укреплять фундамент, внешний контур, стены. За счет городского бюджета были составлены проекты, и начались необходимые работы.

В ноябре 2021 года на территории дома № 111 ввели режим повышенной готовности.