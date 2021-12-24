QR-коды, новые налоги и выплаты: как 2022 год изменит жизнь

24.12.2021 | 07:27

Грядущий 2022 год принесет множество изменений в законодательстве, которые отразятся на жизни большинства россиян.

С 1 января обязательный техосмотр нужно будет проходить только при постановке автомобиля на учет, смене владельца или внесении изменений в конструкцию машин и мотоциклов старше четырех лет.

В новом году обязательными станут электронные больничные. Работнику не придется информировать работодателя самостоятельно о временной потере трудоспособности, информация из медучреждения будет поступать в Фонд социального страхования, а тот уведомит компанию, после чего будут начисляться выплаты.

Увеличится в 2022 году и максимальный размер пособия по больничному. Он составит 2572 рубля 60 копеек в день, или около 80 тысяч рублей в месяц. Выплата напрямую зависит от среднего заработка за последние два года: оплату в размере ста процентов получают те, чей стаж составляет более восьми лет, 80 процентов - те, кто непрерывно работает от пяти до восьми лет, 60 процентов - при страховом стаже до пяти лет.

В 2022 году россиянам придется впервые заплатить налог по закону о выплате НДФЛ с процентов по вкладам.

С 1 февраля в общественных местах будут введены QR-коды. Документ предполагает, что COVID-free станут места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли.

С 1 января 2022 года гражданам России, желающим получить налоговый вычет за фитнес и спорт, следует хранить чеки полученные в спортивных учреждениях. Вычет на себя и детей в возрасте до 18 лет можно будет получить уже в 2023 году. Его максимальная сумма составит 15 600 рублей.