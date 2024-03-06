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Общество

Проверяя задолженность по налогам, пензенцы могут лишиться денег

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Жителям Пензенской области могут в интернет-рассылках приходить уведомления о задолженности по налогам, которые в реальности являются уловкой мошенников. Об этом предупредили в региональном управлении Федеральной налоговой службы (ФНС).

Пользователю предлагается ознакомиться с задолженностью, пройдя по ссылке. Налогоплательщик не подозревает, что она ведет на фишинговый сайт, где аферисты получают доступ к его персональным данным и могут списывать со счетов средства.

В ведомстве предупредили: налоговая служба рассылает на адрес электронной почты только автоматические уведомления. В них говорится, что с детальной информацией о наличии задолженности следует ознакомиться в сервисах «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет юридического лица». Также сведения можно узнать непосредственно в любом обособленном подразделении управления.

Ранее в ФНС предупредили, что мошенники рассылают электронные письма о подозрительных транзакциях и предлагают получателю пройти дополнительную проверку. Для этого нужно предоставить «назначенному инспектору» кассовые документы, счета-фактуры, накладные и другие документы. В противном случае счета налогоплательщика грозят заморозить.

Кроме того, обманщики могут действовать под предлогом введения «налога на спецоперацию».

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Источник — фото pixabay.com
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