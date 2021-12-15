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В стране и мире

Еще один налог: ФНС получит сведения о выплаченных физлицам процентах

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С 1 января по 1 февраля 2022 года кредитные организации обязаны предоставить в налоговые органы информацию о выплаченных физлицам процентах за 2021 год.

Об этом на своем сайте сообщила Федеральная налоговая служба. Исключение составляют лишь доходы по счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышала 1% годовых, а также по счетам эскроу.

Банки должны передать информацию в ведомство по заранее утвержденной форме и форматам передачи электронных данных. Наказание за непредставление данных пока не предусмотрено.

Полученная Федеральной налоговой службой информация будет обработана. Затем на основании этих данных в ведомстве рассчитают НДФЛ и направят получателям дохода уведомление на уплату налога.

Напомним, что налогообложению подлежит не весь доход (полученные проценты), а только его часть, превышающая размер необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января отчетного года.

По информации Федеральной налоговой службы в 2022 году он составит 42 500 рублей.

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